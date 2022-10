Liên Hiệp hội Người Việt Nam tại châu Âu sẽ tổ chức đại hội lần 2

Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên Hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu (Ảnh: VOV).

Chia sẻ với phóng viên VOV-Praha, Chủ tịch Liên Hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, ông Hoàng Đình Thắng cho biết, tại Đại hội lần thứ hai Liên Hiệp hội sẽ thảo luận, đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất những hình thức và biện pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên Hiệp hội, xây dựng một cộng đồng ổn định, hội nhập tốt với các nước sở tại, giữ gìn bản sắc dân tộc và tiếp tục phát triển một cách bền vững trong toàn khu vực. Tại Đại hội, Liên Hiệp hội cũng sẽ bầu ra Ban lãnh đạo mới, đồng thời sẽ hoàn thiện và thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động của Liên Hiệp hội.

Liên Hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu được phép hoạt động trên cơ sở quyết định của Tòa án Praha ngày 29.9.2016, vào sổ đăng ký các tổ chức hội đoàn ngày 15.10.2016, mã số 054 35 811 với phạm vi hoạt động tại Cộng hòa Séc, Liên minh châu Âu và toàn châu Âu.

Mục đích chung của Liên hiệp hội là tạo sự liên kết giữa các Hội người Việt Nam tại các nước châu Âu trong các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể thao, từ thiện, tăng cường đối ngoại và trao đổi kinh nghiệm hội đoàn, nhân rộng những thành công mà Hội người Việt Nam tại CH Séc đã đạt được.

Ban chấp hành của Liên Hiệp hội khóa I gồm 33 Ủy viên đến từ 18 nước châu Âu: Đức, Pháp, Italia, Áo, Tây Ban Nha, Séc, Slovakia, Ba Lan, Hungary, Bulgary, Rumani, Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Hà Lan, Thụy Điển, Anh, Ireland...

Theo kế hoạch ban đầu, Đại hội lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2020 theo nhiệm kỳ 4 năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và một số lý do khách quan, Ban chấp hành của Liên Hiệp hội phải lùi thời gian tổ chức đến tháng 10/2022. Theo đăng ký của Ban tổ chức, tham dự đại hội lần này sẽ có các đoàn đại biểu của cộng đồng người Việt đến từ 22 quốc gia châu Âu, tăng thêm 4 đoàn so với năm 2016.