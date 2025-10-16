Liên đoàn Bóng đá Indonesia chính thức sa thải HLV Patrick Kluivert

Không lâu sau khi Indonesia lỡ tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2026, HLV Patrick Kluivert đã bị Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải. Thông tin này được Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir xác nhận.

Thông qua bài đăng trên tài khoản Instagram cá nhân ngày hôm nay 16/10, ông Erick bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới chiến lược gia người Hà Lan cùng ban huấn luyện vì những đóng góp dành cho đội tuyển Indonesia trong hành trình vòng loại World Cup 2026.

Ông Erick Thohir viết: “Xin cảm ơn Coach Patrick Kluivert và đội ngũ huấn luyện vì những đóng góp trong gần 12 tháng qua cho PSSI và đội tuyển Indonesia. Với tất cả sự tôn trọng, PSSI và HLV Patrick cùng ban huấn luyện đã thống nhất đi đến quyết định kết thúc hợp tác”.

HLV Kluivert bị sa thải (Ảnh: Reuters).

Người đứng đầu PSSI cũng không quên gửi lời tri ân đến người hâm mộ, các cầu thủ và ban cán sự đội tuyển, những người đã đồng hành cùng đội tuyển Indonesia đạt được thành tích lịch sử là lọt vào vòng 4 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Ông Erick Thohir viết: “Cảm ơn vì đã trở thành một phần trong hành trình của đội tuyển Indonesia, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Cảm ơn toàn thể người hâm mộ, các cầu thủ cùng gia đình, và đội ngũ hỗ trợ đã sát cánh, giúp đội tuyển Indonesia tiến vào vòng 4 - cột mốc lịch sử của bóng đá nước nhà”.

Theo thông báo chính thức từ PSSI, không chỉ HLV Patrick Kluivert mà toàn bộ ban huấn luyện đội tuyển quốc gia ở các cấp độ cũng bị chấm dứt hợp đồng. Cụ thể, HLV Gerald Vanenburg - người phụ trách đội U23 Indonesia và HLV Frank van Kempen - người dẫn dắt đội U20, đều rời chiếc ghế của mình.