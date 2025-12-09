Liên đoàn bóng chuyền VN lên tiếng về lệnh cấm VĐV Đặng Thị Hồng

"Các giải đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và các CLB, các VĐV tham gia đều được đăng ký trong hệ thống của FIVB. Do đó, các VĐV không đủ điều kiện được FIVB xác định sẽ không được thi đấu tại các giải trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn cho đến khi có quyết định khác", thông báo của VFV cho hay.

Trước đó, VFV thống nhất không cho phép VĐV Đặng Thị Hồng được tham dự các giải đấu trong nước sau khi nhận án phạt nặng từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới tại giải U21 thế giới 2025.