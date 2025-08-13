Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thuê luật sư, khiếu nại LĐBC thế giới

Sáng 13/8, VFV chính thức thông tin về vụ việc liên quan đến quyết định của FIVB về trường hợp vận động viên bị cho là không đủ điều kiện tham gia Giải bóng chuyền nữ U21 Thế giới 2025 tại Indonesia.

VFV khẳng định đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký VĐV cũng như nộp đầy đủ hồ sơ VĐV cho FIVB trước giải đấu. Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các VĐV tham gia thi đấu.

Tuy nhiên, quyết định về VĐV không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với VĐV trong ngày 12/8. Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây đối với các VĐV của đội tuyển Việt Nam.