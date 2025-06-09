Liên đoàn Arab thông qua Nghị quyết đặc biệt về an ninh và hợp tác khu vực

Nghị quyết được các Ngoại trưởng Arab thông qua, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác nội khối và khu vực về đảm bảo an ninh chung, trong đó lên án các hành vi đe dọa chủ quyền quốc gia hoặc sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước Arab.

Nghị quyết tái khẳng định các nguyên tắc về tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ luật pháp quốc tế và duy trì nền độc lập chính trị, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Liên đoàn Arab thông qua Nghị quyết với trọng tâm là vấn đề Palestine. (Ảnh: Reuters)

Trọng tâm của Nghị quyết là kêu gọi một giải pháp công bằng và toàn diện cho vấn đề Palestine, bao gồm việc chấm dứt sự chiếm đóng của Israel đối với các vùng lãnh thổ Palestine và các nước Arab, thành lập một Nhà nước Palestine độc lập với thủ đô là Đông Jerusalem và dừng ngay lập tức hoạt động mở rộng định cư của Israel.

Trong Nghị quyết, Liên đoàn Arab cảnh báo rằng sự thiếu tiến triển trong việc giải quyết vấn đề Palestine là nguyên nhân chính gây ra sự bất ổn tại khu vực cũng như sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan. Liên đoàn Arab cũng kêu gọi phi hạt nhân hóa hoàn toàn khu vực Trung Đông, hối thúc tất cả các quốc gia tôn trọng chủ quyền, an ninh của nước khác.

Nghị quyết về an ninh và hợp tác khu vực của Liên đoàn Arab được đưa ra trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang trải qua giai đoạn bất ổn chưa từng có với hàng loạt điểm nóng chiến sự, trải dài từ dải Gaza, Lebanon, Syria, cho tới Biển Đỏ và khu vực Vùng Vịnh. Trong đó, cuộc chiến tại dải Gaza giữa quân đội Israel và Phong trào Hamas đã bước ngày thứ 700, khiến tổng cộng gần 65.000 người chết và khoảng 160.000 người bị thương. Hầu hết thương vong là dân thường, trong đó trẻ em và phụ nữ chiếm đa số.