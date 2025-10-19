Liên Bỉnh Phát thắng giải Nam chính xuất sắc nhất tại Kim Chung

Phát biểu khi nhận giải, nam diễn viên không ngờ mình sẽ được xướng tên. Trở thành nam diễn viên chính xuất sắc nhất nằm ngoài sức tưởng tượng của Liên Bỉnh Phát.

"Tôi thực sự không ngờ đến điều này. Tất cả điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi vô cùng biết ơn Giải thưởng Kim Chung và ban giám khảo đã ghi nhận tôi. Đây là vinh dự lớn lao đối với tôi. Cảm ơn biên kịch, đạo diễn, tất cả diễn viên đã làm việc cùng tôi, đội ngũ hậu trường và các giáo viên phiên dịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi cơ hội mang bộ phim đến với khán giả. Tôi cũng vô cùng biết ơn tất cả khán giả và những người bạn đã yêu mến bộ phim này", Liên Bỉnh Phát chia sẻ.

Liên Bỉnh Phát giành chiến thắng trước 3 diễn viên khác, trong đó có Kha Thúc Nguyên trong phim A Rong and a Yu. Kha Thúc Nguyên từng được khán giả Việt biết đến qua series Đời sống chợ đêm dàihơn 800 tập.