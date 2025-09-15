Liên Bỉnh Phát được đề cử ‘Nam diễn viên chính xuất sắc nhất’ tại Golden Bell Awards

Thông tin từ nhà sản xuất phim Bác sĩ tha hương, với vai diễn bác sĩ Phạm Văn Ninh trong series phim The Outlaw Doctor (Tựa tiếng Việt: Bác sĩ tha hương), nam diễn viên Liên Bỉnh Phát vừa được đề cử vào hạng mục “Best Leading Male” (Nam diễn viên chính xuất sắc nhất) tại Golden Bell Awards (Kim Chung Giải).

Đây là một cột mốc đặc biệt quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên Liên Bỉnh Phát tham gia diễn xuất tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc). Đề cử này không chỉ là sự công nhận cho tài năng, mà còn là minh chứng rõ ràng cho hành trình kiên định, vượt qua mọi thách thức của anh trong sự nghiệp diễn xuất.

Vai diễn bước ngoặt, khẳng định nỗ lực không ngừng

Vai diễn Bác sĩ Phạm trong "The Outlaw Doctor" (Bác sĩ tha hương) đã cho thấy một Liên Bỉnh Phát hoàn toàn lột xác. Nhân vật này đòi hỏi sự đào sâu tâm lý, thể hiện nội tâm giằng xé giữa một lương y tận tâm và một người đang phải đối mặt với những góc khuất đầy đen tối.

Để hóa thân vào vai diễn, Liên Bỉnh Phát đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản, học tiếng bản địa và dồn hết tâm huyết cho từng phân cảnh.