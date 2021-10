Lịch thi đấu CKTG 2021 hôm nay 23/10

Kể từ vòng tứ kết cũng như bán kết và chung kết, giải đấu sẽ được chuyển sang thể thức loại trực tiếp và áp dụng luật BO5 (Best of five), nghĩa là cần thắng đối thủ 3/5 ván để thắng chung cuộc.

Lịch thi đấu CKTG 2021 hôm nay

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết 2 giữa 2 đội tuyển Trung Quốc là Royal Never Give Up và Edward Gaming sẽ diễn ra vào lúc 19h00 tối nay (giờ Việt Nam). Ở vòng bảng, Royal Never Give Up là đội dẫn đầu bảng C, còn Edward Gaming là đội đứng nhì bảng B.