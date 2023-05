Lịch thi đấu bóng đá ngày 8/5 và rạng sáng ngày 9/5: Trận cầu 'sinh tử' U22 Malaysia vs U22 Việt Nam

Tâm điểm:

U22 Malaysia vs U22 Việt Nam: Cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam vs U22 Malaysia được ví như một trận chiến “sinh tử”. Ai sắm vai “kẻ chiến bại” trong cuộc so giày này có nguy cơ phải sớm bị loại.

U22 Malaysia gập bất lợi trong cuộc đua giành vé vào bán kết ở bảng B khi để thua 0-2 trước Thái Lan. Trong trường hợp thắng U22 Việt Nam, thầy trò HLV Elavarasan vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp. Hoặc ít nhất họ cần 1 trận hoà rồi chờ đợi kết quả những trận còn lại.

U22 Việt Nam đang có những lợi thế nhất định nhưng thầy trò Philippe Troussier biết rằng, họ phải cụ thể hoá cơ hội thay vì phó mặc số phận cho người khác. Những trận thắng trước U22 Lào hay U22 Singapore chưa nói được gì nhiều, thậm chí gây chút lo ngại. Vì vậy, trận đấu với U22 Malaysia sẽ cho tất cả thấy được hình hài thật sự của U22 Việt Nam.

Brighton vs Everton: Về lý thuyết, Brighton là đội có nhiều cơ hội nhất để vào Top 4 khi mới đá 32 trận. Tiếp một đội ‘dở sống dở chết’ như Everton là cơ hội không thể tốt hơn để họ lấy điểm. Trên sân nhà Brighton luôn chơi rất tốt với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp gần nhất.

Everton đang rất gần với giải hạng Nhất. Trong 7 trận gần nhất, Everton không thắng. Thành tích tại sân khách còn tệ hơn với 15 trận liên tiếp chỉ hòa và thua.

Nottingham Forest vs Southampton: Southampton coi như đã chấp nhận việc xuống hạng khi vẫn ‘trung thành’ với vị trí chót bảng với vỏn vẹn 24 điểm. Đội chủ nhà Nottingham tình cảnh cũng khá bi đát khi đứng thứ 18, tức là trong nhóm xuống hạng, nhưng thực tế họ bằng điểm với đội đứng thứ 16 (30 điểm) và đá ít hơn Leeds (thứ 17) 1 trận. Nghĩa là họ vẫn còn cơ hội trụ hạng.