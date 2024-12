Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/12: Fulham vs Arsenal, Tottenham vs Chelsea; Atletico Madrid vs Sevilla; Napoli vs Lazio

Trận derby London Tottenham vs Chelsea là tâm điểm vòng 15 Ngoại hạng Anh hôm nay. Tottenham thường hay mất điểm trước các đội bóng nhỏ nhưng lại chơi rất tốt trước các đội bóng lớn. Liệu Chelsea có 'giải mã' được để tiếp tục bám đuổi Liverpool ở nhóm đầu? Lịch thi đấu AFF Cup 2024 - 17h45 ngày 8/12: Bảng A - Campuchia vs Malaysia (FPT Play) - 20h00 ngày 8/12: Bảng A - Timor-Leste vs Thái Lan (FPT Play) Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 15 - 21h00 ngày 8/12: Fulham vs Arsenal (K+SPORT1,ON Football) - 21h00 ngày 8/12: Ipswich Town vs Bournemouth (ON Sports +) - 21h00 ngày 8/12: Leicester vs Brighton (ON Sports HD) - 23h30 ngày 8/12: Tottenham vs Chelsea (K+SPORT1) Lịch thi đấu La Liga - vòng 16 - 20h00 ngày 8/12: Leganes vs Sociedad (SCTV15) - 22h15 ngày 8/12: Athletic Bilbao vs Villarreal (SCTV15) - 00h30 ngày 9/12: Osasuna vs Alaves SCTV15) - 03h00 ngày 9/12: Atletico Madrid vs Sevilla SCTV15) Lịch thi đấu Serie A - vòng 15 - 18h30 ngày 8/12: Fiorentina vs Cagliari (On Football) - 21h00 ngày 8/12: Hellas Verona vs Empoli - 00h00 ngày 9/12: Venezia vs Como 1907 (On Football) - 02h45 ngày 9/12: Napoli vs Lazio (On Football) Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 13 - 21h30 ngày 8/12: Wolfsburg vs Mainz 05 (ON Sports News) - 23h30 ngày 8/12: Hoffenheim vs Freiburg (ON Sports News) Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 14 - 21h00 ngày 8/12: Lens vs Montpellier - 23h00 ngày 8/12: Nantes vs Rennes - 23h00 ngày 8/12: Strasbourg vs Reims - 02h45 ngày 9/12: Saint-Etienne vs Marseille Nhận định: - 21h00 ngày 8/12: Fulham vs Arsenal Sau quãng thời gian khủng hoảng, Arsenal đã lấy lại sự tự tin và phong độ đỉnh cao. Chiến thắng 3-0 trước MU ở vòng vừa qua là trận thắng thứ 3 liên tiếp của họ. ‘Pháo thủ’ đã vươn lên thứ 3, bằng điểm (28 điểm) với đội nhì bảng Chelsea nhưng thua chỉ số phụ. Quan trọng là họ đã trở lại với cuộc đua vô địch. Sự trở lại của Odegaard cũng giúp Pháo thủ chơi tấn công mượt mà hơn. Tiền vệ người Na Uy không chỉ là nguồn cung cấp sự sáng tạo ở tuyến giữa mà còn là chất keo kết dính hàng công. Fulham cũng đang có phong độ tốt, thậm chí được xem là ‘hiện tượng’ khi vươn lên thứ 6, vào nhóm dự cúp châu Âu mùa tới. Theo Sky Sports nhận định, đây sẽ là trận đấu khó cho Arsenal dù trong 6 lần gần nhất làm khách của Fulham họ đã thắng đến 5 trận. Đội chủ nhà đủ sức gây khó cho đội khách nhưng khoảnh khắc lóe sáng của các ngôi sao sẽ đem về 3 điểm cho Arsenal. Về lực lượng, trận này Fulham vắng trung vệ Andersen, Nelson vì chấn thương còn Cairney bị treo giò. Đội hình dự kiến: Fulham: Leno; Castagne, Diop, Bassey, Robinson; Pereira, Berge; Iwobi, Rowe, Traore; Jimenez.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Zinchenko; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz, Martinelli. - 23h30 ngày 8/12: Tottenham vs Chelsea Đây chắc chắn là trận đấu tâm điểm của vòng 15. phong độ của họ lúc này là hoàn toàn trái ngược. ‘The Blues’ ngày càng thăng hoa dưới bàn tay của HLV Enzo Maresca. Chiến thắng 5-1 trên sân Southampton vòng trước giúp họ leo lên nhì bảng, thành tích tốt nhất của họ trong 3 mùa qua. Trong khi đó đội bóng của HLV Ange Postecoglou vừa để thua Bournemouth và rơi xuống thứ 10. Một lần nữa Tottenham cho thấy họ thường chơi rất tệ trước các đội ‘kèo dưới’ nhưng lại luôn bùng nổ khi gặp nhóm ‘Big Six’. Nếu nhìn vào phong độ lúc này, không ngạc nhiên khi Chelsea được đánh giá cao hơn và hầu hết đều dự đoán họ sẽ thắng. Trong vài mùa giải gần đây, Chelsea đang chiếm lợi thế trước Tottenham với thành tích 3 thắng, 1 hòa và chỉ thua 1 lần ở 5 lần gặp gần nhất. Rõ ràng mọi thống kê đều nghiêng về Chelsea. Tuy nhiên, với ‘truyền thống’ luôn chơi tốt trước các đội bóng lớn, có thể đặt niềm tin rằng đội chủ nhà sẽ có điểm trận này. Đội hình dự kiến: Tottenham: Foster; Gray, Draguisin, Davies, Udogie; Sarr, Bissouma, Maddison; Kulusevski, Johnson, Solanke. Chelsea: Jogensen; Cucurella, Disasi. Adarabioyo, Gusto ; Felix, Caicedo, Enzo, Madueke, Palmer ; Nkunku. - 02h45 ngày 9/12: Napoli vs Lazio Ở Cúp Quốc gia Ý cách đây 3 ngày Napoli đã bị Lazio đánh bại 3-1 trên sân khách. Đây chắc chắn là ‘lời cảnh báo’ với đội bóng của HLV Conte dù so sánh lúc này họ có phần vượt trội hơn Lazio. Quan trọng hơn, thành tích đối đầu gần đây không ủng hộ Napoli khi đã thua Lazio trong cả 2 lần tiếp đón gần nhất ở Serie A. Phong độ ổn định đang đưa Lazio trở lại o cuộc đua vô địch vì đã vươn lên thứ 4 với 29 điểm, kém Napoli 6 điểm. Tuy nhiên, cần lưu ý là ở trận thua tại Cúp Quốc gia kể trên Napoli chỉ đưa ra sân nhiều gương mặt dự bị. Những ngôi sao như Scott McTominay, Stanislav Lobotka, Romelu Lukaku hay Giovanni Di Lorenzo đều không ra sân. Điều này cho thấy ở lần gặp lại này Conte đã toan tính rất kỹ và chắc chắn sẽ bung sức để ưu tiên mặt trận Serie A. Lần gặp lại này sẽ khác. Dự đoán Napoli có 3 điểm. Về lực lượng, Napoli trận này vắng Mario Rui bị treo giò, Pasquale Mazzocchi bị chấn thương. Lazio vắng Nuno Tavares và Matias Vecino vì chấn thương. Đội hình dự kiến: Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Lazio: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru; Noslin, Pedro, Zaccagni; Castellanos. - 03h00 ngày 9/12: Atletico Madrid vs Sevilla Phong độ của hai đội lúc này rất trái ngược. Trong khi Atletico Madrid đang toàn thắng 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường và leo lên thứ 3 tại La Liga. Trong khi đó Sevilla vẫn lẹt đẹt ở vị trí thứ 12. Họ chỉ thắng 2/6 vòng đấu trở lại đây. Điều đáng nói là Sevilla chơi sân khách rất kém khi chỉ giành 1 chiến thắng trong tổng cộng 10 lần ‘xa nhà’ vừa qua. Hàng công của Sevilla cũng tệ, chỉ ghi được 14 bàn thắng sau 15 vòng đấu thì rất khó để khoan được hàng thủ cứng của Atletico mới để thủng lưới 8 bàn. Chính từ những yếu tố trên, rất khó tin là Sevilla có thể kiếm điểm trước chủ nhà Atletico Madrid. Thậm chí đội khách có thể thua cách biệt từ 2 bàn trở lên. Về lực lượng, Atletico tiếp tục không có Nahuel Molina, Thomas Lemar do chấn thương còn Sevilla cũng vắng Tanguy Nianzou và Chidera Ejuke vì lý do tương tự. Đội hình dự kiến: Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez

Sevilla: A.Fernandez; Carmona, Bade, Salas, Pedrosa; Sow, Gudelj, Lokonga; Lukebakio, Romero, P.Fernandez