Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/12: MU vs Nottingham, Everton vs Liverpool, Crystal Palace vs Man City; Girona vs Real Madrid, Betis vs Barcelona;

Trận đấu sớm nhất vòng 15 Ngoại hạng Anh diễn ra hôm nay là derby Everton vs Liverpool. Đội bóng của Arne Slot rất muốn thắng, không chỉ để giữ chắc ngôi đầu mà còn vì 'danh dự' trước 'kẻ thù' cùng thành phố. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 15 - 19h30 ngày 7/12: Everton vs Liverpool - 22h00 ngày 7/12: Aston Villa vs Southampton - 22h00 ngày 7/12: Brentford vs Newcastle - 22h00 ngày 7/12: Crystal Palace vs Man City - 00h30 ngày 8/12: MU vs Nottingham Forest Lịch thi đấu La Liga - vòng 16 - 20h00 ngày 7/12: Las Palmas vs Valladolid - 22h15 ngày 7/12: Real Betis vs Barcelona - 00h30 ngày 8/12: Valencia vs Vallecano - 03h00 ngày 8/12: Girona vs Real Madrid Lịch thi đấu Serie A - vòng 15 - 21h00 ngày 7/12: Genoa vs Torino - 00h00 ngày 8/12: Juventus vs Bologna - 02h45 ngày 8/12: Roma vs Lecce Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 13 - 21h30 ngày 7/12: Leverkusen vs St. Pauli - 21h30 ngày 7/12: Bochum vs Bremen - 21h30 ngày 7/12: Bayern Munich vs FC Heidenheim - 21h30 ngày 7/12: E.Frankfurt vs Augsburg - 21h30 ngày 7/12: Holstein Kiel vs RB Leipzig - 00h30 ngày 8/12: Borussia M'gladbach vs Dortmund Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 14 - 23h00 ngày 7/12: AS Monaco vs Toulouse - 01h00 ngày 8/12: Nice vs Le Havre - 03h00 ngày 8/12: Angers vs Lyon