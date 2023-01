Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/1 và ngày mai 8/1

20h30 ngày 7/1: Lamontville Golden Arrows vs SuperSport United

3h ngày 8/1: PSV vs Sparta Rotterdam

2h ngày 8/1: Fortuna Sittard vs Go Ahead Eagles

0h45 ngày 8/1: AZ Alkmaar vs Vitesse

22h30 ngày 7/1: RKC Waalwijk vs Heerenveen

23h ngày 7/1: Besiktas vs Kasimpasa

20h ngày 7/1: Hatayspor vs Antalyaspor

22h ngày 7/1: St. Mirren vs Hearts

22h ngày 7/1: Ross County vs Livingston

22h ngày 7/1: Celtic vs Kilmarnock

22h ngày 7/1: Aberdeen vs St. Johnstone

3h30 ngày 8/1: Casa Pia vs Porto

1h ngày 8/1: V.Guimaraes vs Rio Ave

22h30 ngày 7/1: Arouca vs Estoril

2h45 ngày 8/1: Royal Antwerp vs Gent

0h15 ngày 8/1: Oostende vs RFC Seraing

0h15 ngày 8/1: Cercle Brugge vs Westerlo

22h ngày 7/1: Eupen vs Sporting Charleroi

2h45 ngày 8/1: Bordeaux vs Rennes

20h30 ngày 7/1: Marumo Gallants vs Maritzburg United

22h30 ngày 7/1: Cape Town City FC vs Orlando Pirates

1h ngày 8/1: Kaizer Chiefs vs Sekhukhune United

Lịch thi đấu VĐQG Ai Cập hôm nay 7/1

22h ngày 7/1: Pyramids FC vs Ghazl Al Mehalla

0h ngày 8/1: Al Masry Sporting Club vs Al-Ittihad Al-Sakandary

0h ngày 8/1: Ceramica Cleopatra vs Future FC

Lịch thi đấu VĐQG Australia hôm nay 7/1

13h ngày 7/1: Central Coast Mariners vs Adelaide United

13h ngày 7/1: Sydney Football Club vs Wellington Phoenix

15h45 ngày 7/1: Melbourne City FC vs Western United FC

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Trung Quốc hôm nay 7/1

13h ngày 7/1: TK Cangzhou Mighty Lions vs Shanghai Shenhua

15h30 ngày 7/1: TK Wuhan Three Towns vs Shandong Taishan

Lịch thi đấu VĐQG Wales hôm nay 7/1

21h30 ngày 7/1: Airbus UK Broughton vs Cardiff Met University

21h30 ngày 7/1: Bala Town vs Pontypridd Town

21h30 ngày 7/1: Newtown Association vs Connah's Quay

21h30 ngày 7/1: Penybont vs Caernarfon

21h30 ngày 7/1: The New Saints vs Haverfordwest

Lịch thi đấu VĐQG Hy Lạp hôm nay 7/1

22h30 ngày 7/1: Levadiakos vs PAS Giannina

0h30 ngày 8/1: Lamia vs PAOK FC

