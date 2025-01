Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/1 - Europa League: MU vs Rangers, Lazio vs Sociedad, Hoffenheim vs Tottenham, Frankfurt vs Farencvaros

Đêm nay sẽ diễn ra lượt trận thứ 7 vòng phân hạng của Europa League. Đáng chú là các cặp đấu MU vs Rangers, Lazio vs Sociedad, Hoffenheim vs Tottenham, Frankfurt vs Farencvaros. Lịch thi đấu V-League - vòng 11 - 18h00 ngày 23/1: SLNA vs Bình Dương (FPT Play) Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam - vòng 7 - 16h00 ngày 23/1: Đồng Nai vs Trẻ TP. Hồ Chí Minh - 16h00 ngày 23/1: Long An vs Vũng Tàu - 17h00 ngày 23/1: Đồng Nai vs TP. HCM (Tạm dừng) - 18h00 ngày 23/1: Ninh Bình vs Hòa Bình Lịch thi đấu ASEAN Club Championship - 18h30 ngày 23/1: Bảng B - Lion City Sailors FC vs Buriram United (FPT Play) - 19h00 ngày 23/1: Bảng B - Borneo FC vs Kaya FC (FPT Play) - 20h00 ngày 23/1: Bảng B - Kuala Lumpur FA vs Công an Hà Nội (FPT Play) Lịch thi đấu Europa League - 00h45 ngày 24/1: Bodoe/Glimt vs Maccabi Tel Aviv (TV360) - 00h45 ngày 24/1: FC Porto vs Olympiacos (TV360) - 00h45 ngày 24/1: Fenerbahce vs Lyon (TV360) - 00h45 ngày 24/1: AZ Alkmaar vs AS Roma (TV360) - 00h45 ngày 24/1: Viktoria Plzen vs Anderlecht (TV360) - 00h45 ngày 24/1: Hoffenheim vs Tottenham (TV360) - 00h45 ngày 24/1: Malmo FF vs FC Twente (TV360) - 00h45 ngày 24/1: Qarabag vs FCSB (TV360) - 03h00 ngày 24/1: PAOK FC vs Slavia Prague (TV360) - 03h00 ngày 24/1: E.Frankfurt vs Ferencvaros (TV360) - 03h00 ngày 24/1: Elfsborg vs Nice (TV360) - 03h00 ngày 24/1: Union St.Gilloise vs SC Braga (TV360) - 03h00 ngày 24/1: Ludogorets vs FC Midtjylland (TV360) - 03h00 ngày 24/1: Lazio vs Sociedad (TV360) - 03h00 ngày 24/1: MU vs Rangers (TV360) - 03h00 ngày 24/1: RFS vs Ajax (TV360) Nhận định: - 00h45 ngày 24/1: Hoffenheim vs Tottenham (TV360) Ở vòng phân hạng Europa League 2024/25, Hoffenheim lúc này xếp thứ 26 khi mới có 6 điểm. Dù vậy, họ cũng chỉ kém đội xếp thứ 24 (vị trí cuối đá play-off tranh suất dự vòng 1/8) tạm thuộc về Elfsborg đúng 1 điểm. Cơ hội để Hoffenheim leo cao hơn ở vòng đấu này là không khả quan khi họ phải tiếp các vị khách Tottenham. So với đại diện của Bundesliga, Tottenham xếp thứ 9 khi có 11 điểm. Khoảng cách giữa họ với top 4 thực tế chỉ là 2 điểm. Phong độ của cả hai lúc này không tốt. Tottenham vừa thua 2 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, chỉ thắng 2/5 trận gần đây. Hoffenheim cũng chỉ thắng 1/5 ở trận vừa xong. Đây được dự đoán là trận đấu gay cấn, khó lường. Với lực lượng có phần nhỉnh hơn, Tottenham được xếp ‘kèo trên’ dù phải đá sân khách. Đội hình dự kiến: Hoffenheim: Baumann, Kaderabek, Chaves, N'Soki, Prass, Samassekou, Stach, Bischof, Kramaric, Orban, Hlozek. Tottenham: Kinsky; Porro, Dragusin, Gray, Spence; Sarr, Bissouma, Bergvall; Kulusevski, Brennan Johnson, Son. - 03h00 ngày 24/1: Lazio vs Sociedad (TV360) Lazio hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng tại vòng phân hạng Europa League với thành tích thắng 5 và hòa 1 sau 6 lượt đấu. Lazio đang nắm trong tay quyền tự quyết và chỉ cần một kết quả hòa nữa để chắc chắn giành vé vào vòng knock-out. Sociedad đang đứng thứ 12 nhưng cũng chỉ kém đội đứng thứ 4 là Lyon đúng 3 điểm. Nghĩa là cơ hội đi tiếp vẫn tràn trề. So tương quan lực lượng, hai đội được đánh giá là cân bằng. Phong độ của cả hai tại giải VĐQG cũng đang tốt. Lazio có chút lợi thế ở trận này vì được chơi trên sân nhà. Trong 20 trận đấu vừa qua trên sân Olimpico, họ chỉ phải nhận 1 thất bại, thắng đến 14 trận. Trận này Lazio có 3 trường hợp không thể thi đấu do chấn thương. Đó là Lazzari, Patric và Vecino. Phía Sociedad cũng có 2 cầu thủ do chấn thương gồm Zakharyan và Traore. Dự đoán trận này kết thúc với tỉ số hòa. Đội hình dự kiến: Lazio: Provedel; Hysaj, Gigot, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos

Sociedad: Remiro; Zubeldia, Aguerd, Pacheco; Elustondo, Mendez, Zubimendi, Gomez, Lopez; Becker, Oskarsson - 03h00 ngày 24/1: MU vs Rangers (TV360) Mới tuần rồi, sau trận thua Brighton 1-3 ở giải Ngoại hạng, HLV Ruben Amorim đã chua chát phát biểu rằng MU của ông ‘có lẽ là đội tệ nhất’ trong lịch sử 147 năm của đội. Sự thừa nhận của Amorim phản ánh đúng tình cảnh bi đát hiện đại của MU, hiện chỉ cách nhóm xuống hạng không xa. Tuy nhiên, tại Europa League MU lại chơi khá tốt, có lẽ đây là chiếc phao cuối cùng để cứu vãn mùa giải thất bại thảm hại. MU hiện đứng trong top 8, hơn đội xếp thứ 9 là Tottenham khoảng cách 1 điểm, và còn hai trận đấu nữa. MU cũng đang là một trong năm đội chưa thua tại Europa League. Tương tự, Rangers đang ở vị trí tốt để đảm bảo một suất vào vòng 1/8 Europa League. Đội khách hiện đứng thứ 8 trên BXH với 11 điểm, đứng ngay sau MU với 1 điểm ít hơn, đồng thời hơn nhóm bị loại 4 điểm. Nếu giành chiến thắng, MU coi như đã có được tấm vé vào vòng 1/8, nhưng xét đến phong độ của họ, đặc biệt là tại Old Trafford, Quỷ đỏ có thể sẽ gặp những khó khăn nhất định trước một Rangers đang hồi sinh. Về lực lượng, trận này Rangers không có Mohamed Diomande ngồi ngoài do án treo giò. MU áp đảo về lịch sử đối đầu giữa hai bên với 5 trận bất bại (4 thắng, 1 hòa) và không thủng lưới bàn nào. Đội hình dự kiến: MU: Bayindir; Yoro, Maguire, Martinez; Mazraoui, Eriksen, Ugarte, Dalot; Diallo, Fernandes; Hojlund Rangers: Kelly; Tavernier, Propper, Balogun, Jefte; Barron, Raskin; Cerny, Bajrami, Yilmaz; Igamane - 03h00 ngày 24/1: E.Frankfurt vs Ferencvaros (TV360) Vòng trước Franfurt bị Lyon đánh bại ngay trên sân nhà, nhưng nhờ bất bại tiếp 5 trận trước đó nên vẫn đảm bảo được vị trí trong nhóm đầu. Đội bóng Đức đang đứng thứ 6 với 13 điểm , kém đội đầu bảng Lazio 3 điểm. Nghĩa là Frankfurt có thể hướng tới mục tiêu ‘chốt hạ’ tấm vé trong top 8 bằng chiến thắng trước Ferencvaros khi vòng phân hạng chỉ còn 2 trận nữa. Ferencvaros đang đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng ở vòng bảng Europa League. Sau 6 lượt trận, đội bóng Hungary đã có 3 chiến thắng và 3 thất bại. Khoảng cách giữa Ferencvaros với nhóm bám đuổi đang là 2 điểm, có thể nói là tạm an toàn. Đội chủ nhà Frankfurt được kì vọng sẽ giành chiến thắng ở trận đấu này, nhất là lại có ưu thế sân nhà. Có chút thiệt thòi cho Frankfurt vì mất chân sút chủ lực Omar Marmoush vì đang hoàn tất thủ tục chuyển sang Man City. Trong khi đó Farencvaros trận này sẽ ra mắt tân HLV Robbie Kean, một ‘huyền thoại’ của bóng đá CH Ireland. Đội hình dự kiến: Eintracht Frankfurt: Trapp; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Gotze, Skhiri, Larsson, Brown; Ekitike, Knauff Ferencvaros: Dibusz; Makreckis, Cisse, Gartenmann, Ramirez; Rommens, Fani, Maiga; Gruber, Varga, Saldanha