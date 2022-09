Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 11/9 và rạng sáng 12/9

Lịch thi đấu La Liga hôm nay 11/9

19h ngày 11/9: Real Madrid vs Mallorca (ON Football)

21h15 ngày 11/9: Elche vs A.Bilbao (ON Football)

23h30 ngày 11/9: Getafe vs Sociedad (ON Football)

2h ngày 12/9: Real Betis vs Villarreal (ON Football)

Lịch thi đấu Serie A hôm nay 11/9

17h30 ngày 11/9: Atalanta vs Cremonese (On Sports +)

20h ngày 11/9: Bologna vs Fiorentina (On Sports +)

20h ngày 11/9: Sassuolo vs Udinese (On Sports)

20h ngày 11/9: Lecce vs Monza (Trực tiếp ON)

23h ngày 11/9: Lazio vs Verona (On Sports +)

1h45 ngày 12/9: Juventus vs Salernitana (On Sports New)

Lịch thi đấu Bundesliga hôm nay 11/9

20h30 ngày 11/9: FC Cologne vs Union Berlin (ON Sports News)

22h30 ngày 11/9: Freiburg vs Gladbach (ON Sports News)

Lịch thi đấu Ligue 1 hôm nay 11/9

18h ngày 11/9: Strasbourg vs Clermont Foot (ON Sports News)

20h ngày 11/9: Toulouse vs Reims (Trực tiếp ON)

20h ngày 11/9: AC Ajaccio vs Nice (ON Sports News)

20h ngày 11/9: Angers vs Montpellier (Trực tiếp ON)

20h ngày 11/9: Lorient vs Nantes (Trực tiếp ON)

22h05 ngày 11/9: Rennes vs Auxerre (ON Sports)

1h45 ngày 12/9: Monaco vs Lyon (ON Sports News)

Lịch thi đấu VĐQG Brazil hôm nay 11/9

21h ngày 11/9: Avai FC vs Athletico Paranaense

21h ngày 11/9: Botafogo RJ vs America MG

2h ngày 12/9: Coritiba vs Atletico GO

2h ngày 12/9: Sao Paulo vs Corinthians

5h ngày 12/9: Goias vs Flamengo

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ hôm nay 11/9

18h30 ngày 11/9: Westerlo vs Anderlecht

21h ngày 11/9: Cercle Brugge vs Royal Antwerp