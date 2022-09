Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/9 và rạng sáng 11/9

1h ngày 11/9: Gornik Zabrze vs Piast Gliwice

22h30 ngày 10/9: Radomiak Radom vs Wisla Plock

20h ngày 10/9: Slask Wroclaw vs Lechia Gdansk

22h30 ngày 10/9: Degerfors vs Mjaellby

20h ngày 10/9: Sirius vs Vaernamo

1h30 ngày 11/9: Winterthur vs Luzern

23h ngày 10/9: St. Gallen vs Sion

23h30 ngày 10/9: Parnu JK Vaprus vs Paide Linnameeskond

21h ngày 10/9: FC Kuressaare vs Nomme JK Kalju

21h ngày 10/9: Shakhtar Donetsk vs Chornomorets Odessa

19h ngày 10/9: Kryvbas vs Veres Rivne

23h15 ngày 10/9: TNS vs Haverfordwest

20h30 ngày 10/9: Newtown vs Connah's Quay

20h30 ngày 10/9: Bala Town vs Pontypridd Town

20h30 ngày 10/9: Airbus UK Broughton vs Cardiff Met University

18h30 ngày 10/9: Meizhou Hakka vs Hebei

18h30 ngày 10/9: Zhejiang Professional vs Shanghai Shenhua

18h30 ngày 10/9: Dalian Pro vs Beijing Guoan

16h30 ngày 10/9: Tampines Rovers FC vs Lion City Sailors FC

16h30 ngày 10/9: Albirex Niigata FC vs Young Lions

18h ngày 10/9: Sabah FA vs Selangor

22h ngày 10/9: WSG Tirol vs SCR Altach

22h ngày 10/9: SV Ried vs FC Salzburg

22h ngày 10/9: Rapid Wien vs Wolfsberger AC

22h30 ngày 10/9: OFI Crete vs Panetolikos

23h15 ngày 10/9: PAS Giannina vs Levadiakos

1h30 ngày 11/9: Ionikos vs Atromitos

Lịch thi đấu VĐQG Brazil hôm nay 10/9

2h30 ngày 11/9: Ceara vs Santos FC

2h30 ngày 11/9: Internacional vs Cuiaba

5h ngày 11/9: Fluminense vs Fortaleza

7h ngày 11/9: Palmeiras vs Juventude

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ hôm nay 10/9

1h45 ngày 11/9: Oud-Heverlee Leuven vs Sporting Charleroi

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ hôm nay 10/9

0h ngày 11/9: Charlotte vs New York City FC

2h30 ngày 11/9: Nashville SC vs LA Galaxy

5h ngày 11/9: New York Red Bulls vs New England Revolution

6h30 ngày 11/9: Atlanta United vs Toronto FC

6h30 ngày 11/9: FC Cincinnati vs San Jose Earthquakes

6h30 ngày 11/9: Philadelphia Union vs Orlando City

7h ngày 11/9: Chicago Fire vs Inter Miami CF

7h ngày 11/9: Seattle Sounders FC vs Austin FC

7h30 ngày 11/9: FC Dallas vs Los Angeles FC

7h30 ngày 11/9: Houston Dynamo vs Sporting Kansas City

8h30 ngày 11/9: Colorado Rapids vs Vancouver Whitecaps

8h30 ngày 11/9: Real Salt Lake vs DC United

9h ngày 11/9: Portland Timbers vs Minnesota United

Lịch thi đấu VĐQG Canada hôm nay 10/9

1h ngày 11/9: HFX Wanderers FC vs Valour FC

4h ngày 11/9: Forge FC vs Cavalry FC

Lịch thi đấu VĐQG Chile hôm nay 10/9

2h ngày 11/9: La Serena vs Universidad Catolica

4h30 ngày 11/9: Atletico Nublense vs Palestino

Lịch thi đấu VĐQG Venezuela hôm nay 10/9

4h ngày 11/9: Portuguesa FC vs Monagas SC

6h15 ngày 11/9: Zamora FC vs Caracas