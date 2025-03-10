Lịch thi đấu 5 trận tiếp theo của MU và hạn chót cho Amorim

HLV Ruben Amorim đang chật vật để có được chuỗi thành tích tốt tại MU, và lịch thi đấu 5 trận tiếp theo của MU sẽ không hề dễ dàng cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha trong tháng 10, khi tương lai của ông tại Old Trafford đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.

HLV Ruben Amorim có thể có thêm một tháng để cải thiện kết quả tại Manchester United và tránh bị sa thải. Trước đó, có thông tin cho rằng Quỷ đỏ có thể trì hoãn việc để Amorim ra đi do khoản bồi thường hợp đồng khổng lồ mà ông sẽ nhận được.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được MU ký hợp đồng từ Sporting với giá 9,2 triệu bảng Anh, và nhận mức lương 6,5 triệu bảng Anh mỗi năm theo hợp đồng có thời hạn hai năm rưỡi. Theo Daily Mail (Anh), MU sẽ cần phải trả 12 triệu bảng Anh nếu sa thải vị HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha trước khi ông đạt đủ 12 tháng dẫn dắt CLB.

Vì Amorim gia nhập MU vào ngày 1 tháng 11 năm ngoái, đây có thể là mốc thời gian mà Amorim phải chứng minh giá trị của mình hoặc phải đối mặt với việc bị sa thải, vì gói bồi thường của Amorim sẽ giảm nếu ban lãnh đạo sa thải ông sau ngày này.