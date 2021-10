Lịch sử của corset gắn với nhiều tranh cãi

Corset từng được dùng như đồ lót và giúp định hình vóc dáng. Ảnh: Instyle.

Đồng thời, lĩnh vực y tế nhận thấy corset ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong một công bố của Cao đẳng Phẫu thuật Hoàng gia Anh, người ta ghi nhận áo nịt ngực có thể khiến phụ nữ cảm thấy co thắt đến mức khó thở và ngất xỉu. Việc mặc corset lâu tồn tại nguy cơ dẫn đến biến dạng lồng ngực và mất mô cơ.

Theo Hilary Davidson, nhà sử học về trang phục và tác giả của cuốn Dress in the Age of Jane Austen, áo nịt ngực đã phát triển theo thời gian để trở nên thoải mái. Chúng dần trở thành một item trong trang phục hàng ngày của phụ nữ.

Cô cho biết thêm việc phụ nữ đi lại, sinh hoạt trong mẫu thiết kế không thoải mái này kéo dài 400 năm. "Bởi vì họ mặc áo nịt ngực từ khi còn nhỏ, phụ nữ dần quen với chúng. Điều này tương tự cách phụ nữ ngày nay đã quen mặc áo lót", Hilary Davidson nói.

Sang năm 1900, áo nịt ngực được mặc theo nhiều cách khác nhau. Từ trang phục định hình, đồ nội y đến việc phối cùng sơ mi, phụ nữ có thể phối áo nịt ngực theo nhiều cách khác nhau. Sự thay đổi này phần lớn nhờ vào những thương hiệu như Dior và Vivienne Westwood.