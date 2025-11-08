Lịch công bố điểm chuẩn các trường đại học phía Nam

Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm truyền thông - Trường Đại học Công nghệ TPHCM, cho hay sau lần lọc ảo thứ 6, nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn vào chiều 20/8.

Ông Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật cho biết, điểm chuẩn dự kiến sẽ được công bố lúc 17h ngày 20/8.