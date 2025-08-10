Lịch bay mùa đông 2025 - 2026 thêm nhộn nhịp cùng Sun PhuQuoc Airways khi tặng kèm vé chơi Sun World và WOW Pass

Với Sun PhuQuoc Airways, giai đoạn đầu khai thác, hãng sẽ tập trung các chuyến bay thương mại với mạng bay bao phủ các trung tâm du lịch – kinh tế quan trọng của cả nước, bên cạnh đường bay mới cạnh tranh. Theo kế hoạch, từ ngày 1/11 đến hết năm 2025, Sun PhuQuoc Airways sẽ đưa vào khai thác các đường bay từ Phú Quốc đến TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng; cùng với đó là các chặng Hà Nội – TP.HCM và TP.HCM – Đà Nẵng. Từ đầu năm 2026, hãng tiếp tục mở rộng mạng bay với các đường bay Hà Nội – Đà Nẵng và Cam Ranh – Phú Quốc, giúp gia tăng sự kết nối giữa các “thủ phủ du lịch” miền Trung và đảo ngọc.

Các đường bay không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong mùa du lịch cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mà còn mở ra những hành trình kết nối trực tiếp, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các điểm đến du lịch hàng đầu cả nước.



Để kích cầu thị trường, trong giai đoạn mở bán vé từ 15/10 đến 15/12/2025, hành khách đặt vé bay Sun PhuQuoc Airways sẽ được tặng ngay vé vui chơi Sun World và WOW Pass trị giá lên tới 1 triệu đồng.



Cũng trong thời gian này, Sun PhuQuoc Airways mang đến cơ hội “săn vé vàng” mỗi Chủ nhật. Với mã “HISUN”, hành khách sẽ được ưu đãi thêm 10% giá vé cơ bản trên mọi đường bay và hạng vé, áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ 1/11/2025 đến 28/3/2026.



Bên cạnh đó, hành khách của Sun PhuQuoc Airways còn được tích hợp những đặc quyền ưu đãi riêng biệt từ bay, lưu trú, ẩm thực, đến các trải nghiệm giải trí đẳng cấp trong hệ sinh thái Sun Group.



Sự kết hợp này không chỉ nâng tầm trải nghiệm khi mỗi tấm vé Sun PhuQuoc Airways không chỉ là hành trình bay, mà còn là tấm chìa khóa mở ra kỳ nghỉ trọn vẹn, với đủ đầy những trải nghiệm lý thú, ở những điểm đến nổi tiếng bậc nhất Việt Nam như Phú Quốc, Đà Nẵng...



Trong lịch bay mùa đông giai đoạn từ 26/10/2025 đến 28/03/2025, Vietravel Airlines cũng tăng tần suất giữa TP.HCM và Hà Nội khai thác 06 chuyến bay/ngày.