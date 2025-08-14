Liam Hemsworth đính hôn với bạn gái người mẫu?

Người mẫu Gabriella Brooks, bạn gái của Liam Hemsworth, được nhìn thấy đi dọc bến du thuyền ở Ibiza, Tây Ban Nha vào cuối tuần trước, với một chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út trái.

Cô diện một chiếc váy ngắn màu vàng, đeo kính râm, xách túi cói. Liam Hemsworth cũng xuất hiện trong chuyến đi chơi. Nam tài tử mặc áo ba lỗ trắng và quần short xanh.

Gabriella Brooks khoe nhẫn kim cương trong kỳ nghỉ ở Tây Ban Nha. Ảnh: Backgrid

Trang Page Six đã liên hệ với đại diện của hai bên nhưng chưa nhận được phản hồi về thông tin này. Cả Liam Hemsworth và Gabriella Brooks đều chưa đưa ra bình luận về những đồn đoán trên mạng xã hội.

“Chúc mừng sinh nhật anh Chris! Cảm ơn anh vì đã luôn là một người tuyệt vời. Em hy vọng em sẽ có thân hình cơ bắp như anh. Yêu anh”, Liam Hemsworth nhắn nhủ tới anh trai, đăng kèm một bức ảnh chụp cùng Chris và anh trai Luke Hemsworth.

Liam Hemsworth và Gabriella Brooks lần đầu bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 12/2019 khi cùng dùng bữa trưa với bố mẹ nam diễn viên tại Byron Bay, Australia. Cuộc gặp diễn ra chỉ vài tháng sau khi Liam chia tay ca sĩ Miley Cyrus.

Hai người tiếp tục được trông thấy xuất hiện cùng nhau tại Australia vào tháng 1/2020, cùng thời điểm Liam Hemsworth hoàn tất thủ tục ly hôn với Miley Cyrus.

Liam Hemsworth và Gabriella Brooks (Ảnh: IGNV)

Liam Hemsworth sinh năm 1990 tại Melbourne. Anh mang dòng máu Australia, Hà Lan, Ireland, Scotland và Đức, sở hữu ngoại hình đẹp với đôi mắt xanh và cơ bắp vạm vỡ.

Liam Hemsworth nổi tiếng trước anh trai Chris Hemsworth khi tham gia phim tình cảm "The Last Song" vào năm 2010 và sau đó được biết đến là bạn trai của Miley Cyrus. Đến nay, sự nghiệp của Chris Hemsworth nổi tiếng hơn em trai rất nhiều.

Liam Hemsworth chưa có vai diễn nào thực sự nổi bật kể từ sau bộ ba phim "The Hunger Games" đóng cùng Jennifer Lawrence. Anh và Miley Cyrus nhiều lần tan – hợp rồi kết hôn vào cuối năm 2018 nhưng chỉ một năm sau lại ly hôn.

Gabriella Brooks là người mẫu Australia. Cô từng quảng cáo cho nhiều thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton, Calvin Klein, Valentino và là gương mặt đại diện toàn cầu của Seafolly. Người đẹp được mô tả là cô gái ngọt ngào, dịu dàng và kín đáo. Cô có mối quan hệ thân thiết với gia đình Hemsworth, thường xuyên gặp gỡ, đi dự tiệc chung với các thành viên nhà bạn trai.