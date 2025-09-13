LHQ thông qua nghị quyết ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong vấn đề Israel-Palestine

Phạm Huân/VOV-Washington| 13/09/2025 09:05

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 12/9 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong vấn đề giữa Israel và Palestine.

Với 142 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 12 phiếu trắng, các nước thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết ủng hộ Tuyên bố New York Declaration với các bước cụ thể, có thời hạn và không thể đảo ngược, hướng tới một giải pháp hai nhà nước cho vấn đề giữa Israel và Palestine.

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong vấn đề Israel-Palestine. Ảnh minh họa.

Tuyên bố New York là kết quả của một hội nghị quốc tế tại Liên Hợp Quốc hồi tháng 7 được chủ trì bởi Saudi Arabia và Pháp. Mỹ và Israel đã tẩy chay hội nghị này.

Tuyên bố New York lên án cuộc tấn công của Hamas vào Israel tháng 10/2023, động thái đã khiến cuộc xung đột ở Gaza bùng phát. Tuyên bố cũng lên án các cuộc tấn công của Israel nhắm tới dân thường và các cơ sở dân sự ở Gaza đồng thời gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo ở khu vực này.

Văn bản này cũng kêu gọi dừng ngay cuộc xung đột ở Gaza đồng thời ủng hộ việc triển khai một phái bộ ổn định quốc tế tạm thời dưới sự bảo trợ của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

