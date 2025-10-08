Lexus sắp ra mắt siêu xe điện kế nhiệm LFA

Với mục tiêu chỉ bán xe điện vào năm 2035, Lexus đang phát triển một số dòng sản phẩm không phát thải mới bao gồm một mẫu xe thể thao, một mẫu sedan và một mẫu SUV ba hàng ghế.

Trong số các sản phẩm sắp ra mắt, tâm điểm là mẫu coupe thể thao lấy cảm hứng từ concept Electrified Sport 2021, được ví như mẫu xe sẽ tiếp nối tinh thần của huyền thoại Lexus LFA V10 trong kỷ nguyên không phát thải.

Theo Auto News, mẫu siêu xe chưa đặt tên này có thể ra mắt cuối 2026, trùng thời điểm LC 500 V8 kết thúc vòng đời. Chủ tịch Toyota, ông Akio Toyoda được cho là đã trực tiếp tham gia quá trình phát triển nhằm đảm bảo xe vẫn mang lại cảm giác lái phấn khích dù không còn động cơ đốt trong.