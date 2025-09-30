Lexus LX 2026 ra mắt: Thêm gói F Sport, nâng cấp thiết kế và động cơ hybrid

Thiết kế tinh tế hơn với gói F Sport Appearance

Lexus LX 2026 mang đến thay đổi tinh tế giúp mẫu SUV hạng sang thể thao và cá tính hơn. Điểm nhấn nằm ở gói F Sport Appearance mới, bổ sung cho bản LX 700h F Sport Handling. Gói này mang đến thiết kế hai tông màu, gương chiếu hậu và cánh lướt gió sau sơn đen, cùng các chi tiết ngoại thất đồng màu thân xe tạo cảm giác sang trọng, hiện đại.

Ngoài ra, bảng màu ngoại thất được mở rộng với màu mới Manganese Luster cho bản Overtrail, cùng nhiều màu khác như Atomic Silver, Caviar, Earth, Eminent White Pearl, Nori Green Pearl và Ultra White.

Lexus LX 2026

Động cơ và hiệu suất mạnh mẽ hơn

Lexus LX 2026 tiếp tục mang đến hai tùy chọn động cơ. Bản LX 600 trang bị động cơ V6 3.4 lít tăng áp kép, công suất 409 mã lực và mô-men xoắn 649 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Trong khi đó, bản LX 700h là biến thể hybrid, ghép nối cùng động cơ điện cho tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm. Nhờ đó, LX 700h có khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 6,4 giây, nhanh hơn đáng kể so với phiên bản xăng truyền thống.

Mức tiêu hao nhiên liệu của LX 700h cũng được cải thiện nhẹ. Thông số trong đô thị đo được tăng từ 17 mpg lên 19 mpg, đường cao tốc giữ nguyên ở mức 22 mpg, còn mức trung bình đạt 20 mpg.

Tại thị trường Mỹ, giá khởi điểm Lexus LX 2026 bắt đầu từ 107.950 USD (tương đương 2,8 tỷ đồng) cho bản LX 600 Premium, tăng nhẹ khoảng 500 USD so với đời trước. Các phiên bản cao hơn gồm LX 600 F Sport Handling, LX 600 Luxury, LX 700h Overtrail, LX 700h F Sport Handling, LX 700h Luxury và bản Ultra Luxury. Trong đó, phiên bản cao cấp nhất Ultra Luxury có giá 142.450 USD, (khoảng 3,7 tỷ đồng).

Bảng giá các phiên bản Lexus LX 2026

Với những nâng cấp về thiết kế, sức mạnh hybrid và hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu, Lexus LX 2026 tiếp tục khẳng định vị thế mẫu SUV cao cấp, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc hạng sang toàn cầu.