Lexus hé lộ mẫu xe 6 bánh hoàn toàn mới

Lexus vừa khiến giới mộ điệu bất ngờ khi công bố mẫu concept LS hoàn toàn mới hướng tới Triển lãm Japan Mobility Show 2025. Thay vì dáng sedan sang trọng quen thuộc, mẫu xe nay được tái định nghĩa thành một chiếc minivan 6 bánh sang trọng.

Trong đoạn teaser được công bố, LS Concept sở hữu thân xe dạng hộp đặc trưng của minivan, với phần nhô đầu và đuôi ngắn, cùng cụm bánh lớn phía trước và hai cặp bánh nhỏ hơn ở phía sau. Tỷ lệ tổng thể cho thấy chiếc xe lớn hơn so với mẫu LM hiện hành, vốn phát triển từ Toyota Alphard/Vellfire.

