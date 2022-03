Lexus Challenge 2022 sôi sục, nhiều "sao" tranh tài

Hầu hết tên tuổi lớn của làng golf Việt đều quy tụ ở giải đấu tại Ninh Bình

Đáng chú ý, một loạt golfer trước đây đánh hạng nghiệp dư nhưng trình độ cao đã quyết định chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Ví như hạng Ba giải vô địch nghiệp dư quốc gia Đỗ Anh Đức; Á quân đối kháng quốc 2019 Dương Văn Vinh.

Ngoài ra là một loạt golfer trẻ Nguyễn Anh Minh, Đoàn Uy, Lê Khánh Hưng.

Ở bảng nữ, tuy là lần đầu tiên tổ chức nhưng đã quy tụ đầy đủ những cái tên sáng giá nhất của làng golf Việt như Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thảo My, Nguyễn Thị Vân, Phùng Kim Ngọc, Phan Thị Hằng. Có 1 golfer đến từ Hàn Quốc là An Jong Sook. Ngoài ra còn có gương mặt trẻ triển vọng Lê Chúc An - vận động viên nghiệp dư này hiện cũng là thành viên trẻ nhất đội tuyển quốc gia SEA Games 31.

Sau 2 mùa gián đoạn vì Covid-19, Lexus Challenge 2022 trở lại với đẳng cấp về công tác tổ chức chuyên nghiệp hứa hẹn tạo ra cú mở màn hoàn hảo cho hệ thống giải trong năm 2022 của Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA).