Leo núi Langbiang theo con đường mòn hoang sơ

Tương truyền, tên gọi Langbiang – là hai tên ghép từ câu chuyện của chàng K’lang và nàng H'biang theo truyền thuyết của dân tộc K’Ho. Đôi thanh niên trai tài gái sắc đều là con của núi rừng, chàng Lang mang dòng máu người Lát, trong khi nàng Biang xinh đẹp lại là con cháu người Chil. Nhưng do luật lệ hà khắc cấm trai gái khác tộc người lấy nhau nên đôi trai gái phải chia lìa. Không chấp nhận số phận, họ cùng cái chết để được mãi mãi bên nhau.

Câu chuyện tình yêu cảm đông đã thức tỉnh những bậc trưởng bối trong làng. Các bộ tộc bắt đầu thống nhất lại thành một tộc người duy nhất là người K’ho ngày nay, nam nữ thoải mái yêu đương và kết hôn hạnh phúc. Còn tên chàng Lang và nàng Biang được ghép lại thành tên đỉnh núi cao nhất trong vùng: núi Langbiang – tưởng nhớ một tình yêu đẹp phải chia lìa đôi ngả.

Chuyện xưa tích cũ khó mà biết được tường tận gốc rễ hay độ chính xác, nhưng với tôi nó cũng là một phần tô điểm cho sự hấp dẫn của hành trình leo núi.

Từ trung tâm thành phố Đà Lạt, chúng tôi theo con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đan Kia chạy về ngoại thành hướng huyện Lạc Dương - địa bàn có đông người K’ho sinh sống. Con đường đang được thi công mở rộng nên có phần bui bặm. Từ xa đã thấy dãy núi Langbiang kiêu hãnh hiện ra trên nền trời xanh.

Đường đến Langbiang đang được thi công mở rộng

Theo những chỉ dẫn leo núi trên các hội nhóm, tôi được biết về con đường mòn chinh phục đỉnh núi Langbiang. Con đường này tách biệt hoàn toàn với con đường nhựa dẫn từ cổng khu du lịch Langbiang lên đỉnh Rada mà đa số khách du lịch thường check-in.

Con đường bên tay phải dẫn đến đường mòn

Đến cổng khu du lịch Langbiang, nhìn bên tay phải sẽ thấy một con đường đất nhỏ, men theo con đường này khoảng 200m, chúng tôi gặp một lối rẽ lên đường mòn. Thật may mắn khi ngày leo núi của chúng tôi có nắng từ sớm, trời xanh, gió nhẹ. Nói may mắn là vì mới cách đó vài ngày, do ảnh hưởng của bão, thời tiết Đà Lạt mưa và rất lạnh, nếu leo núi sẽ rất bất tiện.