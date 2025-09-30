Leo núi chụp ảnh ở đèo Đá Trắng, một người trượt chân tử vong

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Khu vực Tân Lạc (tỉnh Phú Thọ), nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Màu Văn V. (27 tuổi, trú tại bản Yên Bình, xã Tân Yên, tỉnh Sơn La).

Theo bác sĩ Trung tâm Y tế Khu vực Tân Lạc, khi nhập viện, bệnh nhân đã ngừng tim, mất hết các phản xạ, chấn thương nặng vùng đầu, mặt, chảy máu mũi và tai…

Hiện thi thể nạn nhân đang được lưu giữ tại Trung tâm Y tế Khu vực Tân Lạc.