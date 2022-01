Lenovo thúc đẩy tầm nhìn chuyển đổi hướng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu thị trường

Trong đó, yếu tố bảo mật trong lĩnh vực EdTech cũng ngày càng quan trọng hơn. Nghiên cứu Lenovo-Microsoft gần đây cho thấy sinh viên và người làm giáo dục tại Việt Nam coi bảo mật và quyền riêng tư là hai mối quan tâm hàng đầu khi sử dụng công nghệ để học tập. Do đó, Lenovo có một bộ giải pháp an ninh mạng toàn diện, với các giải pháp đặc biệt đáp ứng mọi nhu cầu nhằm tạo ra một môi trường học tập trực tuyến an toàn.

Lenovo chuyển đổi hướng dịch vụ - giảm gánh nặng CNTT cho doanh nghiệp

Với những thay đổi thị trường và nhu cầu về dịch vụ CNTT ngày càng tăng của doanh nghiệp, Lenovo đã và đang chuyển đổi mình từ một công ty cung cấp thiết bị sang đơn vị cung cấp giải pháp và dịch vụ, tất cả với mục tiêu tăng cường sức mạnh cho các CIO và lãnh đạo CNTT của các doanh nghiệp. Từ đầu năm 2021, Lenovo đã thành lập bộ phận kinh doanh Giải pháp và Dịch vụ (Solutions and Services Group), với các sản phẩm được thiết kế nhằm cung cấp cho các CIO những cách thức dễ dàng hơn để quản lý CNTT, giải phóng họ để tập trung vào các nhiệm vụ chiến lược của công ty.

Mới đây, Lenovo vừa ra mắt TruScale, cung cấp dịch vụ trọn gói (everything as a service) cho doanh nghiệp, bao gồm cả phần cứng, phần mềm, giải pháp, lẫn bảo trì. Giải pháp này có thể tuỳ ý gia giảm để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp bất cứ thời điểm nào (pay as you go).