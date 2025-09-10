Lệnh ngừng bắn Gaza có hiệu lực từ đêm 9/10

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết lệnh ngừng bắn Gaza sẽ chính thức có hiệu lực đêm nay, sau khi Chính phủ Israel phê chuẩn thỏa thuận. Cuộc họp bỏ phiếu thông qua thỏa thuận của Chính phủ Israel được lên kế hoạch bắt đầu lúc 6h tối nay, giờ địa phương, tức 10h đêm nay, giờ Hà Nội.

Người dân Palestine đi ngang qua đống đổ nát của những ngôi nhà và tòa nhà bị phá hủy trong chiến tranh, ở Rafah, phía nam Dải Gaza, ngày 20/1. Ảnh: Reuters

Trước đó, một số nguồn tin Israel và khu vực nói rằng lệnh ngừng bắn Gaza sẽ có hiệu lực chiều nay, giờ địa phương, ngay sau khi Israel và Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn 1 theo kế hoạch kết thúc chiến tranh Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Nội dung trọng tâm của thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn 1 là các bên ngừng giao tranh, quân đội Israel rút ra khỏi phần lớn Dải Gaza, hai bên tiến hành trao đổi con tin và tù nhân, và đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào Dải Gaza. Theo một số nguồn tin Israel, trong giai đoạn 1, Hamas trao trả 20 con tin còn sống cho phía Israel, trong khi Israel phóng thích 1.750 tù nhân Palestine, trong đó có nhiều người bị kết án chung thân và đang bị giam giữ tại Israel. Giai đoạn này không bao gồm điều khoản ngừng bắn vĩnh viễn, vấn đề giải giáp vũ khí của Hamas cũng như cơ chế quản lý Dải Gaza hậu chiến sự.

Liên hợp quốc cùng nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận, kêu gọi các bên nghiêm túc tuân thủ cam kết nhằm tiến tới đặt dấu chấm hết hoàn toàn cho cuộc chiến đẫm máu kéo dài 2 năm qua ở Dải Gaza, khiến hơn 67.000 người Palestine thiệt mạng, hầu hết là dân thường.