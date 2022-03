Lén xem trộm điện thoại, chàng trai phát hiện sự thật cực sốc về quá khứ từng 'chơi some' của vợ sắp cưới

Trong tin nhắn, cô gái cũng không ngại thừa nhận rằng mình từng sống buông thả nhưng đã "đoạn tuyệt" với quá khứ và gửi lời xin lỗi đến bạn trai. Khi chàng trai hỏi tại sao không block những người đàn ông "tình một đêm" thì cô gái đưa ra lý do: "Vì em chẳng có tình cảm gì, chẳng yêu, chẳng ghét, nên chẳng có lý do gì để block. Thế thôi ạ".

Dưới bình luận, cư dân mạng đưa ra lời khuyên cho chàng trai: "Tuổi trẻ có quan hệ nhưng some mà lại còn some không cảm xúc yêu đương thì không phải là người. Đoạn tuyệt quá khứ mà không block. Dứt đi thôi", "Biết thì không sao, biết rồi thì trong đầu chỉ toàn thứ đó thôi, kể lúc lên giường với em ý cũng nghĩ về chuyện đó thôi. Ngủ với người yêu cũ thì không sao, chứ some thì tốt nhất là chia tay. Né xa ra là hết, khỏi suy nghĩ, không nên chơi với những người buông thả như vậy", "Nhiều đứa, tôi thấy mà nực cười lắm nha, ăn chơi cho đã vô, fwb, ons, some từa lưa hột me, cái quần đùi gì nó cũng làm xong cái đòi có một tình yêu đúng nghĩa, chân thành không giả dối và chung thuỷ. Riêng cái việc nó có tư tưởng suy nghĩ kiểu đó rồi thì một thằng chẳng bao giờ gọi là đủ với nó đâu và nó cũng chẳng yên phận được"...

Nhiều cư dân mạng cho rằng việc "chơi some" là hư hỏng.

Theo Công lý & xã hội