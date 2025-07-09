Lên mạng tìm dịch vụ ảnh cưới, chàng trai phát hiện sự thật đau lòng về cô dâu

Tôi năm nay 30 tuổi, làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến lễ cưới của tôi. Vợ sắp cưới là một cô gái nổi tiếng xinh đẹp. Tôi thấy mình thật may mắn, hạnh phúc khi có được trái tim em.

Phải mất gần 5 năm, tôi mới nhận được cái gật đầu đồng ý của em. Khoảnh khắc em chấp nhận lời cầu hôn, tôi đã nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.

Từ giây phút đó, tôi lao vào chuẩn bị cho đám cưới, mong ngày trọng đại trở thành kỷ niệm đẹp nhất đời mình. Nhưng niềm hạnh phúc đang dâng trào ấy đã bị một cú sốc bất ngờ bóp nghẹt.

Ảnh minh họa: P.X

Khi đang xem một trang web chuyên cung cấp dịch vụ chụp ảnh cưới cao cấp, tôi giật mình khi thấy hình một cô gái mặc váy cưới trắng tinh khôi, có vóc dáng và gương mặt giống hệt em.