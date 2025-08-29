Lên đường dịp nghỉ lễ 2/9: Các vị trí trên ô tô cần ‘soi’ kỹ để tránh sự cố

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay liền kề với cuối tuần nên hầu hết người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày. Điều này khiến nhu cầu di chuyển, đi lại của nhiều gia đình tăng đột biến. Hành trình lái xe về quê, đi du lịch bằng ô tô lên đến vài trăm km luôn đòi hỏi chiếc xe phải ở trong tình trạng kỹ thuật tốt.

Nhiều gia đình chuẩn bị di chuyển về quê hoặc đi chơi dài ngày bằng ô tô trong dịp nghỉ Quốc khánh 2/9. Ảnh minh họa: Hoàng Hiệp

Theo các kỹ sư ô tô, bất kể bạn đang lái một chiếc xe đời mới hay “xế cũ” lâu năm, trước mỗi chuyến đi dài vẫn nên dành chút thời gian kiểm tra kỹ một số hạng mục quan trọng liên quan trực tiếp đến an toàn. Việc chuẩn bị này không chỉ giúp xe vận hành êm ái, ổn định hơn mà còn hạn chế tối đa những sự cố ngoài ý muốn trên hành trình.

Dưới đây là 5 vị trí trên ô tô mà chủ xe cần đặc biệt chú ý quan sát, kiểm tra trước những chuyến đi dài ngày:

1. Lốp xe

Lốp xe đóng vai trò rất quan trọng trong vận hành, đồng thời cũng gây ra mất an toàn và đem lại không ít rắc rối nếu không may có vấn đề. Do đó trước mỗi chuyến đi, cần chú ý quan sát tình trạng lốp và kịp thời xử lý. Những tài xế có kinh nghiệm bằng mắt thường cũng có thể nhận ra tình trạng hoặc các vấn đề của lốp.