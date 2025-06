Lén đặt camera bắt quả tang vợ 'cắm sừng', 10 năm sau người chồng sững sờ khi vợ nói 1 câu

Tôi và vợ đã bên nhau 11 năm, trong đó có 5 năm yêu nhau và 6 năm về chung một nhà. Chúng tôi cũng đã có với nhau một bé gái, nhưng có một việc mà từ ngày yêu nhau đến tận bây giờ, tôi không bao giờ quên.

Đó là lúc yêu nhau được 2 năm, một lần tôi phát hiện bạn gái đã "cắm sừng" mình. Tôi cũng có phần sai khi lén đặt camera quay trộm trong phòng của cô ấy. Thật ra, trước đó tôi cũng đã nghi ngờ rồi, vì cô ấy hay đi ăn, đi uống với nhiều người bạn cả nam lẫn nữ. Những lần không say thì không nói, nhưng có những lần say, tận 10-11 giờ đêm, thậm chí 12 giờ đêm mới về. Có lần tôi đón, có lần bận quá không đón được, và có những lần cô ấy cũng không cần tôi đón. Chẳng hạn như hôm hai đứa giận nhau, không nói gì, hôm sau tôi mới phát hiện ra là do giận tôi nên cô ấy đã rủ đám bạn đi uống rượu rồi say khướt đến đêm.