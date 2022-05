Lee Seung Gi vẫn hẹn hò bạn gái thị phi bất chấp bị chỉ trích

Mới đây, Lee Seung Gi và bạn gái Lee Da In vướng tin đồn hẹn hò tại một triển lãm tranh. Phía Lee Seung Gi đăng tải một số bức ảnh về các tác phẩm nghệ thuật và viết chú thích "2022 ART BUSAN".

Trong khi đó, Lee Da In đăng những bức ảnh từ một phòng trưng bày nghệ thuật với chú thích "with Love". Phía Lee Da In còn đăng một bức ảnh giống với Lee Seung Gi trên story Instagram nhưng hiện tại cô đã xóa nó đi.