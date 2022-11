Lee Seung Gi bị công ty quản lý quỵt hơn 175 tỷ đồng trong 18 năm

Thậm chí, Lee Seung Gi còn bị giám đốc công ty đe dọa "sẽ mạo hiểm tên tuổi và tính mạng để giết Lee Seung Gi bằng mọi giá". Anh cho biết: "Thật đau lòng, tôi 37 tuổi và vẫn đang làm việc chăm chỉ mà lại bị đe dọa và chửi bới như một học sinh trung học 18 tuổi".

Khi scandal nổ ra, Hook Entertainment vấp phải làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng. Công ty cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề nhẹ nhàng để không gây thêm hiểu lầm giữa hai bên".

Ngôi sao Hàn Quốc Lee Seung Gi sinh năm 1987, là một ca sĩ, diễn viên, dẫn chương trình và ngôi sao giải trí người Hàn Quốc. Được biết đến với cái tên "Hoàng tử Ballad", anh sở hữu số lượng lớn các bài hit như "Because you're my woman", "Delete", and "Return", "Words that are hard to say", "I'll will".

Thắm Nguyễn