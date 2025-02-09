Lee Kwang Soo đội nón lá tới TPHCM

Theo kế hoạch, Lee Kwang Soo sẽ tham gia loạt sự kiện quảng bá Tay anh giữ một vì sao trong chuyến thăm lần này. Điểm nhấn là buổi giới thiệu dự án đến công chúng vào ngày 4/9. Ngoài ra, anh dự kiến giao lưu cùng người hâm mộ, gặp gỡ truyền thông và trải nghiệm thêm các nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam.

Trước đó, hình ảnh Lee Kwang Soo ăn bánh mì, chạy xe máy trên đường phố TPHCM trong quá trình quay phim đã gây “sốt” trên mạng xã hội, khiến khán giả càng chờ đợi các hoạt động sắp tới.