Lee Da Hee yêu cầu Siwon (Super Junior) cạo râu, tránh bị đau khi hôn

Cuộc sống hàng ngày của Choi Siwon đã được tiết lộ trong tập mới của chương trình giải trí My Little Old Boy phát sóng trên đài SBS vào ngày 6/11.

Trong tập vừa rồi, thành viên Super Junior đã tiết lộ những câu chuyện đằng sau bộ phim Love Is for Suckers. Khi nhắc đến đây, nữ diễn viên Lee Da Hee (khách mời) nhìn vào Siwon và nói: "Chị nghĩ râu của cậu đã mọc nhiều hơn trước rồi đấy".



Lee Da Hee 'tố cáo' bộ râu của Siwon khiến cô chật vật