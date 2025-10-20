Lebanon bế tắc trong chuyện giải giáp Hezbollah, tại sao?

Sau khi Israel và Hamas thống nhất ngừng bắn, sự chú ý của quốc tế đối với Trung Đông có thể sẽ chuyển hướng sang Lebanon. Chính phủ Lebanon đang vật lộn để giải giáp nhóm vũ trang Hezbollah hùng mạnh trong bối cảnh Israel vẫn chưa ngừng chiến dịch không kích quy mô nhỏ gần như hằng ngày trên khắp Lebanon, theo trang The Atlantic Council.

Tổng thống Lebanon - ông Joseph Aoun hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Israel chấm dứt các cuộc tấn công vào Lebanon, rút quân khỏi lãnh thổ Lebanon và tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tháng 11-2024.

Hiện nay, chính phủ Lebanon đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: một bên là sức ép của Mỹ buộc phải giải giáp Hezbollah, bên kia là sự phản đối quyết liệt của chính Hezbollah.

Một cuộc biểu tình của những người ủng hộ Hezbollah ở miền nam Lebanon hồi tháng 8. Ảnh: Mahmoud Zayyat/AFP

Thách thức đối với quân đội Lebanon

Ngày 6-10, quân đội Lebanon công bố báo cáo hằng tháng đầu tiên về tiến trình giải giáp Hezbollah.

Theo báo cáo, trong tháng hoạt động đầu tiên, quân đội Lebanon đã thu hồi vũ khí và tháo dỡ hạ tầng quân sự tại Khu vực Nam sông Litani - vùng biên giới phía nam nơi lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (UNIFIL) đang triển khai. Cùng thời gian đó, quân đội Lebanon cũng tiếp nhận vũ khí do phong trào Fatah bàn giao từ một số trại tị nạn Palestine ở Lebanon.

Tuy nhiên, các nhóm Palestine khác như Hamas, Thánh chiến Hồi giáo và một số phe thánh chiến Salafi đã từ chối nộp vũ khí. Kế hoạch của quân đội Lebanon không nêu rõ thời hạn hoàn thành việc giải giáp Hezbollah.

Quân đội Lebanon cảnh báo rằng chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nguồn lực hạn chế, và việc Israel vẫn kiểm soát một phần khu vực Litani khiến quân đội không thể triển khai đầy đủ lực lượng tại đây.