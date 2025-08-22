Learner Tien: Chàng trai gốc Việt thách thức Djokovic

﻿Điều thú vị là cả 4 trận thắng này đều là lần đầu gặp nhau giữa Tien và đối thủ.

﻿Năm 2025 là năm bùng nổ với Tien khi đối đầu các đối thủ top 10 ATP (thứ hạng vào thời điểm thi đấu). Tại Australian Open, anh tạo cú sốc khi đánh bại Daniil Medvedev (hạng 5), sau trận kịch chiến 5 set kéo dài gần 5 giờ, trở thành tay vợt trẻ nhất lọt vào vòng 4 kể từ Rafael Nadal năm 2005. Tiếp đó, ở Acapulco (ATP 500), anh vượt qua Alexander Zverev (hạng 2) chỉ trong 2 set, lần đầu đánh bại đối thủ Top 3. Trên sân cỏ Mallorca Championships, anh khuất phục Ben Shelton (hạng 10) với tỉ số 6-4, 7-6. Anh trở thành tay vợt Mỹ trẻ nhất đánh bại đối thủ Top 10 ở mặt sân cỏ. Mới nhất, tại Citi Open ở Washington D.C. (ATP 500), Tiên hạ gục Andrey Rublev (hạt giống số 5) 7-5, 6-2, nâng thành tích thắng các tay vợt Top 10 trong năm lên 4-1.

Tien tự tin thách thức Djokovic sau khi thắng 4 tay vợt top 10 trong năm nay. Ảnh: APT Tour

﻿Không chỉ tài năng, Tien còn mang câu chuyện giàu cảm hứng cho cộng đồng người gốc Việt, niềm tự hào mới trên bản đồ tennis. Lần đầu tiên một VĐV gốc Việt có thể chen chân vào nhóm tay vợt hàng đầu thế giới trong hệ thống giải đơn nam. Anh đại diện cho thế hệ trẻ nhập cư Mỹ mang khát vọng hòa nhập và tỏa sáng ở đấu trường quốc tế.

﻿Giờ đây, mọi ánh nhìn đang hướng về trận đấu sắp tới tại vòng 1 US Open 2025, nơi Learner Tien sẽ đối đầu với Novak Djokovic – huyền thoại sống của làng banh nỉ, người đang tìm Grand Slam thứ 25. Anh là 1 trong 14 tay vợt Mỹ vào thẳng US Open, mà không phải Wild card (vé mời). Với Tien, đó là cơ hội để thử thách bản thân trước tượng đài, đồng thời chứng minh rằng những bước tiến thần tốc từ đầu năm không phải nhất thời. Thêm một nạn nhân nữa của top 10, tại sao không!

﻿Dù kết quả ra sao, việc chàng trai mang trong mình dòng máu Việt đối đầu Djokovic là minh chứng cho tiềm năng khổng lồ và tương lai rộng mở. Nếu giữ vững sự điềm tĩnh và tinh thần “người học trò không ngừng tiến bộ” – như chính cái tên của mình – Learner Tien hoàn toàn có thể gia nhập nhóm tay vợt ưu tú trong tương lai gần.