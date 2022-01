Lê Tư kỷ niệm 13 năm ngày cưới với chồng đại gia tật nguyền

Lê Tư có công việc kinh doanh phát triển. Thương hiệu thẩm mỹ của cô vừa lên sàn chứng khoán cuối năm 2021.

Lê Tư sinh năm 1971, là một trong những minh tinh nổi tiếng nhất màn ảnh Hong Kong từ sau thập niên 1990. Cô xuất thân trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật: ông nội là đạo diễn Lê Dân Vỹ - một trong những người khai sinh ra dòng phim truyền hình ăn khách xứ Cảng, các cô bác của Lê Tư đều là diễn viên của đài TVB trong giai đoạn mới thành lập.

Nữ diễn viên luôn được lòng khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, khả năng diễn xuất tốt. Cô liên tiếp xuất hiện trong các dự án 'bom tấn' của nhà đài như: Thâm cung nội chiến, Bão cát, Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký... Năm 2008, sau khi đóng xong phimLấy chồng giàu sang, Lê Tư tuyên bố giải nghệ lấy chồng.

Thúy Ngọc