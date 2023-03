Lễ trao giải Oscar 2023: Điểm mặt các diễn viên gốc Á được đề cử

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ diễn ra vào sáng ngày 13/3/2023 theo giờ Việt Nam. Khác với những năm gần đây, lễ trao gửi của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ năm 2023, được chú ý trở lại nhờ làn sóng các diễn viên gốc Á trong danh sách đề cử.

Cụ thể, các ngôi sao như Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy, Hồng Châu... mỗi người đều nắm giữ một đề cử về diễn xuất cho riêng mình, góp phần đánh dấu một năm đặc biệt khi có đến hai diễn viên châu Á cùng được đề cử giải thưởng Oscar 2023 trong một hạng mục về diễn xuất.

Điểm qua các hạng mục về diễn xuất - khía cạnh được quan tâm nhất nhì lễ trao giải Oscar năm nay, có thể thấy các diễn viên châu Á đang có một độ phủ sóng lớn.

Riêng "Cuộc chiến đa vũ trụ" (Everything everywhere all at once) đã có 3 cái tên góp mặt gồm Dương Tử Quỳnh ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất; Quan Kế Huy, Stephanie Hsu ở hai hạng mục nam và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Bộ phim là câu chuyện về mối quan hệ của các thành viên trong một gia đình châu Á tại Mỹ, được đặt vào bối cảnh tương tác qua lại giữa các vũ trụ song song. "Cuộc chiến đa vũ trụ" nhận cơn mưa lời khen từ cả giới phê bình lẫn khán giả, "rinh" về loạt giải thưởng quan trọng tại BAFTA, Giải của giới phê bình Mỹ - Critics Choice Award, Quả Cầu Vàng (Golden Globes)... và đang là một ứng cử viên nặng ký tại Oscar.