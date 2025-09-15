Lễ trao giải Emmy 2025: Lisa (BLACKPINK) e ấp vòng 1 lấn át Selena Gomez, dàn mỹ nhân lộng lẫy ngút ngàn

15/09/2025 12:10

Màn xuất hiện của Lisa (BLACKPINK) và Selena Gomez tại lễ trao giải International Emmy Awards làm khán giả phát sốt.

Vào sáng 15/9 (giờ Việt Nam), thảm đỏ lễ trao giải Emmy đã trở thành sự kiện bùng nổ trên mạng xã hội, nhờ sự xuất hiện của dàn sao quyền lực thế giới. Đặc biệt, màn đại náo thảm đỏ của Lisa (BLACKPINK) và Selena Gomez đang khiến khán giả khắp nơi phát sốt.

Trên thảm đỏ, Lisa đặc biệt chiếm spotlight với diện mạo như hoa sen nở rộ, đẹp tựa AI vẽ ra. Dự sự kiện với tư cách diễn viên của The White Lotus, nữ idol diện bộ váy hồng vừa thanh lịch, vừa gợi cảm khi khoe vòng 1 e ấp, cùng đôi chân dài thẳng nuột. Trong khi đó, Selena Gomez lại "kín cổng cao tường" khi sánh đôi cùng hôn phu. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp sang trọng, nổi bật khi diện chiếc váy đỏ rực. 

Lisa (BLACKPINK) chiếm trọn spotlight thảm đỏ với diện mạo như "búp bê sống" 
Diện mạo của nữ idol trên thảm đỏ Emmy được netizen ví tựa đóa hoa sen nở rộ. 
Selena Gomez đầy đẳng cấp trong bộ váy đỏ thanh lịch, sang trọng
Nữ diễn viên sánh đôi cùng vị hôn phu Benny Blanco. Có thông tin cho biết cả 2 sẽ tổ chức hôn lễ vào khoảng cuối tháng 9 
Selena Gomez được hôn phu Benny Blanco hộ tống đến sự kiện
Vẻ đẹp rạng rỡ, tươi tắn và bờ vai thon của Selene Gomez. Gần đây, cô đã giảm cân siết dáng để chuẩn làm cô dâu
Sydney Sweeney o ép vòng 1 đến "ná thở"
Malin Akerman chọn bộ đầm hở ngực táo bạo

Jenna Ortega đi thảm đỏ Emmy với trang phục siêu táo bạo. Có có màn hở bạo gây sốc nhất tại sự kiện
Các nữ diễn viên Leslie Bibb...
... Meghann Fahy...
...Angela Bassett...
...Sara Foster đều chọn cho mình phong cách sang trọng, đẳng cấp mà vẫn không kém phần quyến rũ

