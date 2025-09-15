Lễ trao giải Emmy 2025: Lisa (BLACKPINK) e ấp vòng 1 lấn át Selena Gomez, dàn mỹ nhân lộng lẫy ngút ngàn

Vào sáng 15/9 (giờ Việt Nam), thảm đỏ lễ trao giải Emmy đã trở thành sự kiện bùng nổ trên mạng xã hội, nhờ sự xuất hiện của dàn sao quyền lực thế giới. Đặc biệt, màn đại náo thảm đỏ của Lisa (BLACKPINK) và Selena Gomez đang khiến khán giả khắp nơi phát sốt.

Trên thảm đỏ, Lisa đặc biệt chiếm spotlight với diện mạo như hoa sen nở rộ, đẹp tựa AI vẽ ra. Dự sự kiện với tư cách diễn viên của The White Lotus, nữ idol diện bộ váy hồng vừa thanh lịch, vừa gợi cảm khi khoe vòng 1 e ấp, cùng đôi chân dài thẳng nuột. Trong khi đó, Selena Gomez lại "kín cổng cao tường" khi sánh đôi cùng hôn phu. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp sang trọng, nổi bật khi diện chiếc váy đỏ rực.