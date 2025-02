Lễ tang Kim Sae Ron

Won Bin tưởng nhớ Kim Sae Ron

Ngày 17/2, nam diễn viên Won Bin đã đến viếng cố diễn viên Kim Sae Ron tại Nhà tang lễ Bệnh viện Asan, quận Songpa, Seoul. Anh đã có mặt ngay sau khi linh cữu được an vị, với gương mặt lộ rõ vẻ đau buồn. Công ty quản lý Eden Nine cũng gửi vòng hoa chia buồn thay mặt vợ chồng Won Bin và Lee Na Young (45 tuổi).

Dù đã vắng bóng trong giới giải trí suốt 15 năm kể từ bộ phim The Man from Nowhere (2010), Won Bin vẫn đến để tiễn đưa người bạn diễn của mình trong chặng đường cuối.

Năm Kim Sae Ron 10 tuổi, cô từng hợp tác với tài tử Won Bin trong bộ phim The man from nowhere (2010). Trong phim, Won Bin vào vai Tae Sik - cựu đặc nhiệm ẩn dật, buộc phải quay lại đối đầu với xã hội đen để giải cứu cô bé hàng xóm Somi (Kim Sae Ron) bị bắt cóc.