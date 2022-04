Lệ Rơi, Thông Soái Ca đi diễn hội chợ, Sở Văn Hóa vào cuộc

một giờ trước Cùng con trưởng thành

MV “There’s No One At All” của Sơn Tùng M-TP có cảnh tự tử khiến mạng xã hội nở rộ trào lưu đổ thừa. Đám đông cho rằng trẻ em sẽ bắt chước thần tượng, dễ tạo ra hệ luỵ xấu.