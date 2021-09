Lệ Quyên và tình trẻ bên nhau chưa bao giờ lạnh nhạt thế!

Theo đó, bộ ba này đã cùng có mặt tại gia đình của một người bạn. Nhân dịp này, Quang Hà đã thể hiện màn karaoke với ca khúc Anh Say Rồi.

Tuy nhiên, chiếm sóng lại là biểu cảm của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu bởi cả hai dường như lại không có mấy sự tương tác với nhau.

Lâm Bảo Châu gần như chỉ tập trung xem điện thoại dù ngồi cạnh Lệ Quyên

Cụ thể, "tình trẻ" chăm chăm xem điện thoại, khi thì ngồi im, lắng nghe giọng hát của Quang Hà. Riêng nàng thì từ đầu đến cuối chỉ tập trung thưởng thức màn thể hiện của đồng nghiệp.