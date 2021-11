Lệ Quyên mạnh tay chi hơn 30 triệu làm 1 điều cho quý tử

Từ trước tới nay, Lệ Quyên vẫn nổi tiếng với độ chịu chơi khét tiếng hàng đầu Vbiz. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn là một trong những mỹ nhân cưng chiều con hết mực. Chiều 18/11, "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên khoe ảnh tình cảm bên quý tử trên Instagram cá nhân.

"Ý chí của con người không phải là sự may mắn. Làm gì cũng cần may mắn, dù vậy may mắn thường không phải sự xuất phát. Hôm nay là quốc tế đàn ông nè. Một người chỉ mang hình hài phụ nữ vừa đăng hình chào mừng cùng người đàn ông đang lớn", Lệ Quyên chia sẻ.