Lệ Quyên lùn một mẩu qua góc máy người qua đường

Bức ảnh chụp lại của team qua đường cũng phần nào tiết lộ nhan sắc và vóc dáng thật của mỹ nhân phòng trà. Tuy nhiên, do góc chụp lén khiến Lệ Quyên trông lùn tịt chỉ như 1m5. Được biết, thực tế chiều cao của cô khoảng 1m63.

Your browser does not support the video tag.