Lệ Quyên: 'Khán giả ai cũng bảo tôi hát live hay hơn nghe CD'

Gần đây, cư dân mạng không khỏi xôn xao đoạn clip so sánh giọng hát của Lệ Quyên ở thời điểm hiện tại và 10 năm trước. Cùng là bản hit Giấc Mơ Có Thật nhưng netizen lại có nhiều bình luận tranh cãi về màn trình diễn của "Nữ hoàng phòng trà".

Đoạn clip so sánh sự khác biệt trong giọng hát của Lệ Quyên sau 10 năm

Một luồng ý kiến cho rằng nghe Lệ Quyên hát vào thời điểm hiện tại, người ta cảm nhận được sự từng trải, chạm vào cảm xúc mạnh hơn. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng giọng hát này đang ngày càng đi xuống, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của người nghe nhạc.