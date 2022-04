Lệ Quyên hát 'Ai Khổ Vì Ai', dân mạng đồng loạt 'nhớ Phi Nhung'

Your browser does not support the video tag.

Với giọng hát ngọt ngào, Lệ Quyên đã khắc họa nên hình ảnh của một cô gái chịu nhiều đau thương trong mối tình dang dở, từng mang nhiều mộng ước về tương lai.

Còn khi được Phi Nhung thể hiện, ca khúc lại mang đến cảm giác của một người từng trải, giống như một lời chia sẻ những tâm sự sâu trong đáy lòng.