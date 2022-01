Lệ Quyên gây lú với màn đi tập mà không mặc đồ?

Sau khi Minh Tú mắc Covid-19, Lệ Quyên dù gây khó chịu với dáng ngồi "banh càng" nhưng vẫn khiến fan thởi phào nhẹ nhõm vì âm tính dù có tiếp xúc gần với nàng mẫu tại sự kiện thời trang trước đó.

Lệ Quyên cũng không ở nhà theo dõi thêm mà tung tăng ra phòng tập để mong mỏi có vóc dáng "không tuổi".